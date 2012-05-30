Ставнийчук думает, что Янукович уйдет с должности в европейских традициях

Об этом она заявила в интервью радио "Свобода”.

“Я исключаю вообще такой подход”, - сказала М.Ставнийчук.

По ее словам, в настоящее время Конституция Украины в вопросах президентского срока, количества сроков определена. Она добавила, что это абсолютно в традициях европейского конституционализма.

“Я вообще исключаю именно эти обстоятельства, о которых вы говорите”, - добавила М.Ставнийчук