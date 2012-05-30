Ставнийчук думает, что Янукович уйдет с должности в европейских традициях
18:11, 30 мая 2012Политика
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Советник Президента Украины Марина Ставнийчук исключает, что Виктор Янукович через Конституционную ассамблею может продлить свое пребывание на должности.
Ставнийчук - горой за Президента
Об этом она заявила в интервью радио "Свобода”.
“Я исключаю вообще такой подход”, - сказала М.Ставнийчук.
По ее словам, в настоящее время Конституция Украины в вопросах президентского срока, количества сроков определена. Она добавила, что это абсолютно в традициях европейского конституционализма.
“Я вообще исключаю именно эти обстоятельства, о которых вы говорите”, - добавила М.Ставнийчук
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