Янукович: Евро-2012 является возможностью показать Украину миру

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства Виктор Янукович сказал в интервью французскому журналу L’Express, которое будет опубликовано 7 июня.

«Для нас Евро-2012 - это возможность показать нашу страну всему миру», - сказал он и добавил, что проведение в Украине чемпионата будет праздником футбола для украинских болельщиков, которые этого заслуживают.

В.Янукович также отметил, что подготовка инфраструктуры к Евро-2012 является шагом в будущее и инвестициями для следующих поколений. Президент напомнил, что во время подготовки к чемпионату в Украине были построены современные аэропорты, более 2 тысяч километров современных автомагистралей, стадионов и гостиниц.