Янукович: Евро-2012 является возможностью показать Украину миру
16:32, 30 мая 2012Политика
1974 0
Виктор Янукович считает, что для Украины проведения финальной части Евро-2012 является возможностью показать себя миру.
Янукович возлагает надежды на Евро
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства Виктор Янукович сказал в интервью французскому журналу L’Express, которое будет опубликовано 7 июня.
«Для нас Евро-2012 - это возможность показать нашу страну всему миру», - сказал он и добавил, что проведение в Украине чемпионата будет праздником футбола для украинских болельщиков, которые этого заслуживают.
В.Янукович также отметил, что подготовка инфраструктуры к Евро-2012 является шагом в будущее и инвестициями для следующих поколений. Президент напомнил, что во время подготовки к чемпионату в Украине были построены современные аэропорты, более 2 тысяч километров современных автомагистралей, стадионов и гостиниц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter