Власенко уверен, что Руслан Щербань не может быть свидетелем по делу отца

Руслан Щербань не может быть свидетелем по делу об убийстве его отца – депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Я думаю, что человек, который находится в полной зависимости от Генеральной прокуратуры, который 15 лет молчал о смерти своего отца, я думаю, что этот человек не может быть каким-либо свидетелем по этому делу», - сказал С.Власенко.

«Господин Щербань, как оказалось, сам был участником убийства во время охоты. И, соответственно, этот человек полностью зависим от Генеральной прокуратуры и человек, который будет давать любые показания только с одною целью, - чтобы самому не попасть за решетку», - заявил С.Власенко.

По его словам, Р.Щербань ни разу прямо не обвинял Ю.Тимошенко в каких-либо противоправных действиях в отношении своего отца.

«Я бы хотел обратить внимание, что Руслан Щербань, выступая публично, ни разу не обвинил Юлию Владимировну Тимошенко в каких-либо противоправных действиях. Он говорил о том, что он что-то где-то от кого-то слышал, что он пользуется какими-то домыслами, что-то допускает. Однако на прямые вопросы журналистов, слышал ли он что-то лично, он четко отвечает «нет», - подчеркнул С.Власенко.

Он подчеркнул, что при таких обстоятельствах Р.Щербань не может выступать свидетелем по этому делу.