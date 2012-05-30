Кожемякин говорит, что большинство в ВР провоцирует новый конфликт

Об этом заявил председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин по поводу зарегистрированного в Верховной Раде депутатами большинства законопроекта об изменениях в закон о выборах (№10533), сообщили УНИАН в партии «Батькивщина».

По его словам, инициатива провластных фракций изменить избирательное законодательство не имеет ничего общего с усовершенствованием избирательного закона.

По убеждению А.Кожемякина, единственная цель очередного «улучшения» от Партии регионов – создать на законодательном уровне возможности для массовой фальсификации результатов выборов.

А.Кожемякин уверен, что внесение и рассмотрение такого законопроекта в Верховной Раде откроет «ящик Пандоры», что неминуемо приведет к параличу работы парламента. «Оппозиция будет выступать категорически против того, чтобы какие-либо изменения вносились в избирательный закон вопреки достигнутым ранее договоренностям».

«Как руководитель оппозиционной фракции украинского парламента обращаюсь к представителям международных институтов, которые наблюдают за соблюдением демократических норм проведения выборов во всем мире. Украина взяла на себя обязательство проводить свободные, честные, справедливые и прозрачные выборы. Верховная Рада приняла закон, который обеспечивает проведение именно таких выборов. И сегодня попытка провластной Партии регионов изменить законодательство – это фактически начало подготовки к массовой фальсификации выборов, искажению волеизъявления украинских граждан и окончательному разрушению демократии в нашем государстве», - заявил А.Кожемякин.

«Я обращаюсь к украинскому обществу: попытка Партии регионов и их сателлитов изменить избирательное законодательство и узаконить фальсификацию – это попытка лишить вас голоса. А гражданин, лишенный голоса - лишен всех прав», - подчеркнул председатель фракции.