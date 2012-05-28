К Тимошенко приедет другой врач клиники «Шарите» - уже третий

Для продолжения лечения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» Харькова прибудет другой врач из берлинской клиники «Шарите».

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил источник в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці».

Врач экс-премьера Анетт Райсгауэр, которая прибыла в Харьков 21 мая, в воскресенье, 27 мая, выехала из города. По данным собеседника агентства, 1 июня в ЦКБ «Укрзалізниці» прибудет другой врач немецкой клиники. При этом источник не уточнил, кто именно это будет.

Как сообщал УНИАН, 9 мая Ю.Тимошенко госпитализировали из Качановской исправительной колонии Харькова в больницу «Укрзалізниці». Первым лечащим врачом Ю.Тимошенко был врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс, которого 21 мая сменила также врач клиники «Шарите» А.Райсгауэр.