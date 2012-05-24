У Меркель заявили, что в условиях украинской больницы Тимошенко не вылечить

Об этом говорится в письме начальника отдела Восточной Европы в ведомстве федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, направленном лидеру Европейской партии Украины, народному депутату Украины Николаю Катеринчуку, сообщили УНИАН в пресс-службе ЕПУ.

В письме, в частности, отмечается, что правительство Германии разделяет обеспокоенность относительно развития политических событий в Украине. «Несколько членов бывшего правительства и лидеры оппозиции находятся в заключении и страдают от болезней. Уголовное законодательство, в форме выборочного правосудия, используется как средство ослабления оппозиции и препятствования демократическим правам украинского народа на предстоящих выборах в октябре», - подчеркнул начальник отдела Восточной Европы в ведомстве федерального канцлера ФРГ.

Он отметил, что «по обоим вопросам, политической ситуации и гуманитарным вопросам относительно состояния здоровья нескольких заключенных, то есть экс-премьера Юлии Тимошенко, мы в тесном контакте с нынешним правительством. Таким образом мы смогли добиться, чтобы госпожу Тимошенко лечил немецкий врач в украинской больнице».

Однако, как отмечается в письме, «это лишь первый шаг, так как условия в больнице, в соответствии с оценками немецких врачей, неудовлетворительные для восстановления здоровья госпожи Тимошенко».

Начальник отдела Восточной Европы в ведомстве федерального канцлера ФРГ также отметил, что пока нет определенных планов у А.Меркель, касающихся приезда в Украину, но «мы углубляем контакты с окружением госпожи Тимошенко и другими представителями оппозиции и обществом».