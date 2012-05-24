Кужель заявляет, что ее ударил милиционер, милиция отрицает

В частности, А.Кужель на своей странице в Facebook написала, что когда участники митинга по защите Лукьяновского рынка под стенами Киевсовета пытались прорваться к зданию КГГА, «милиционер, охранявший цитадель киевской «демократии» от киевлян, очень сильно меня ударил».

Вместе с тем в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве сообщили, что утром 24 мая, согласно соответствующим заявкам, активисты нескольких общественных организаций проводили массовые мероприятия под стенами административного здания КГГА, где в этот день проходило сессионное заседание Киевсовета.

В 11.15 около 150 пикетирующих пытались зайти в помещение КГГА. При этом А.Кужель самостоятельно беспрепятственно прошла в здание горадминистрации, а в дальнейшем предприняла попытку пройти в помещение сессионного зала.

«Поскольку, согласно установленному порядку, вход в зал на сессионное заседание осуществляется по удостоверениям депутатов Киевсовета, работники частного охранного агентства, осуществлявшие охрану КГГА, разъяснили госпоже Кужель порядок входа в сессионный зал и попросили показать соответствующий документ. Госпожа Кужель сообщила, что с собой удостоверения у нее нет и сделала попытку пройти в зал. Охрана ее не пропустила. Во время этой ситуации возник инцидент госпожи Кужель с охраной КГГА. При этом сотрудников милиции рядом не было вообще», - утверждают в милиции.

Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве заявляет, что информация на собственной странице А.Кужель в «Фейсбуке», в которой она обвиняет милицию, никак не отвечает действительности.

«В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа Шевченковского райуправления милиции. При этом необходимо заметить, что по состоянию на 16.40 сама госпожа Кужель в милицию с заявлением не обращалась и с места инцидента уехала в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

В связи с этим руководство столичной милиции обращается к социальным активистам с просьбой взвешенно и ответственно относиться к распространению информации и при этом исходить не из собственного мнения или эмоций, а только из достоверных, проверенных фактов.