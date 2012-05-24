"Свобода": мы прекрасно понимаем, кому фактически принадлежит власть

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Черновицкого областного избирательного штаба Всеукраинского объединения «Свобода» Назар Горук, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, основанием для такой инициативы является плачевное состояние экономики области и игнорирование неотложных проблем буковинского общества.

Как отметил Н.Горук, по информации Государственного комитета статистики, Черновицкая область занимает последние места по основным показателям социально-экономического развития. Среди остальных областей государства, Буковина имеет худшие показатели по уровню зарплат, индексу промышленной продукции, объему реализованной промышленной продукции, по уровню закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, по объемам экспорта-импорта товаров, уровню доходов на одного человека, по прибыльности ведения бизнеса, по уровню занятости населения и уровню безработицы, сказал он.

«Мы прекрасно понимаем, кому сегодня принадлежит фактическая власть в области. Эти же люди несут полную ответственность за положение дел на Буковине», – отметил Н.Горук. «Свободовец» добавил, что выражение недоверия главе исполнительной власти области должно стать сигналом для самоанализа и соответствующих выводов.

«Голосование за этот проект решения продемонстрирует нам реальное количество депутатов областного совета, которым не безразлично будущее области. Убежден, что сознательные и ответственные депутаты, которые зависят от общества, а не от руководства ОГА, изучив данные, которые мы собрали, поддержат наш проект», – отметил Н.Горук.