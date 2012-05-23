Ernst & Young: Украина входит в тройку самых коррумпированных стран

Об этом говорится в исследовании, опубликованном 23 мая и проведенном аудиторской компанией Ernst & Young сообщает ВВС.

Аналитики компании утверждают, что по данным их исследования, количество топ-менеджеров, которые готовы давать взятки, особенно, осваивая новые рынки, выросла с 9% в прошлом году до 15%.

"Рост и этическое ведение бизнеса в условиях современных рынков могут показаться конкурентами", - сказал Дэвид Стульб из Ernst & Young.

При этом, по данным исследования, среди трех стран, которые воспринимаются как наиболее коррумпированные: Колумбия, Украина и Бразилия. Впрочем, треть из опрошенных в 43 странах 1700 топ-менеджеров уверены, что коррупция распространена в их стране.

Из опрошенных 400 финансистов о согласии дать взятку, чтобы обезопасить бизнес, заявили 15%, еще 4% готовы заплатить, чтобы скрыть финансовые показатели.

"Эта группа руководителей не является большой в абсолютных показателях, но, если учесть ответственность, которая на них возложена, они создают значительные риски для своего бизнеса и для советов директоров", - говорится в исследовании Ernst & Young.

Более половины руководителей считают, что советам директоров хватает детального понимания того, в чем заключается их бизнес, а неспособность применить наказание выхолащивает установки менеджмента.