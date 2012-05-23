В четверг, 24 мая, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «В России новый Президент. Что будет с Украиной?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Чем грозит Украине новая каденция Владимира Путина?

Ратифицирует ли украинская власть договор о создании ЗСТ с СНГ?

Достанется ли украинская ГТС «Газпрому»?

Альтернативные источники поставок газа для Украины: мифы или реальность?

Участники круглого стола:

1. Алексей Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.

2. Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова.

3. Александр Гудыма, народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), министр топлива и энергетики оппозиционного правительства

4. Иван Плачков, глава Наблюдательного совета «Киевэнерго», экс-министр топлива и энергетики Украины

5. Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

6. Представитель Партии регионов.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.