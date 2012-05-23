Круглый стол «В России новый Президент. Что будет с Украиной?»
В четверг, 24 мая, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «В России новый Президент. Что будет с Украиной?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Чем грозит Украине новая каденция Владимира Путина?
Ратифицирует ли украинская власть договор о создании ЗСТ с СНГ?
Достанется ли украинская ГТС «Газпрому»?
Альтернативные источники поставок газа для Украины: мифы или реальность?
Участники круглого стола:
1. Алексей Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.
2. Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова.
3. Александр Гудыма, народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), министр топлива и энергетики оппозиционного правительства
4. Иван Плачков, глава Наблюдательного совета «Киевэнерго», экс-министр топлива и энергетики Украины
5. Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.
6. Представитель Партии регионов.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.