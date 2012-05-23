Немыря увидел знак в том, где их с дочкой Тимошенко посадили в Европарламенте

Такое мнение он выразил корреспонденту УНИАН, комментируя совместный проект резолюции, подготовленный представителями шести политических групп Европарламента по итогам дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко”.

“Эту резолюцию мы считаем очень важным подтверждением позиции Европарламента, которая заключается в том, что компромиссов в вопросах ценностей, в том, что касается прав человека, верховенства права и демократических институтов, не будет”, - сказал Г.Немыря.

Он обратил особое внимание на тот факт, что нынешняя резолюция станет уже второй за последние 2,5 года, которая будет согласованной совместно представителями всех политических групп Европарламента.

“Это означает, что был достигнут консенсус между политическими группами, и это важный элемент, который показывает, что попытки представить резолюцию Европарламента как межфракционную борьбу, в которой одна сила поддерживает Партию регионов, а другая – партию “Батькивщина”, эти попытки были напрасными”, - сказал первый заместитель председателя партии “Батькивщина”.

Он также особо подчеркнул важность требований немедленно и безоговорочно освободить всех узников по политически мотивированным основаниям, а также определения судьбы лидеров оппозиции и, в том числе Ю.Тимошенко, еще до начала избирательной кампании, то есть до начала августа.

“Среди новых вопросов, в частности, дается оценка и осуждается попытка украинской власти отсрочить политически-юридическое решение вопроса, в частности, с помощью перенесения даты рассмотрения в Высшей кассационной инстанции дела Ю.Тимошенко. И прямо предупреждают украинскую власть против следующих попыток тормозить рассмотрение этого и других дел”, - отметил Г.Немыря.

Он также считает очень важным, что на дебаты относительно ситуации в Украине были приглашены он, как представитель оппозиции, и дочь Ю.Тимошенко Евгения.

“В этом мы увидели очевидный жест солидарности. И, по решению Президента Европарламента, мы находились в дипломатической галерее, там, где обычно сидят дипломаты и почетные гости”, - сказал первый заместитель председателя партии “Батькивщина”.

Как сообщал УНИАН, подготовленный проект резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине предусматривает призвать украинскую власть немедленно и без каких-либо условий освободить узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, определиться с судьбой лидеров оппозиции до начала предвыборной кампании, гарантировать беспристрастность кассационного процесса Ю.Тимошенко, обеспечить права всех осужденных по политически мотивированным основаниям на медицинское лечение, доступ адвокатов, семьи и таких лиц, как Посол ЕС. В проекте резолюции также планируется осудить применение силы к Ю.Тимошенко в тюрьме и отметить важность честных и свободных парламентских выборов при участии лидеров оппозиции.