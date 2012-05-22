Табачник говорит, что его не так поняли

Министр образования Дмитрий Табачник заявляет, что СМИ исказили его высказывание относительно того, что в магистратурах и аспирантурах украинских вузов учатся студентки с менее привлекательной внешностью.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в ходе прямой линии в редакции газеты "Известия в Украине".

Комментируя вчерашнюю акцию студенток около Министерства образования, Д.Табачник сказал: «Я счастлив, что они хорошо учатся, я счастлив, что у них красные дипломы, и сожалею по поводу того, что средства массовой информации позволяют себе слишком произвольно, слишком вольно обращаться с цитатами. Потому что то, что разносили, к моему высказыванию имеет далеко приблизительное отношение».

Он отметил, что его больше тревожит то, что согласно социологическим опросам желание получить профессию для молодых людей в качестве жизненного успеха стоит на 3-4 месте, при этом на первых местах у девушек поставлены такие критерии как умение стильно одеваться и яркая внешность.

Как сообщалось, ранее Д.Табачник заявил, что обычно в магистратурах и аспирантурах украинских вузов учатся менее красивые девушки.

"Думаю, что не открою Америку, если скажу, что в магистратуре, аспирантуре учатся девушки с менее яркой, привлекательной, модельной внешностью", – сказал Д.Табачник.

Он также сообщил, что заявления украинских студенток относительно того, что сегодня им как таковое не нужно образование в силу привлекательной внешности, является вполне логичным, так как в Украине учатся "самые красивые девушки".

21 мая представительницы киевских вузов устроили акцию протеста у здания Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Около 10 девушек держали плакаты разного содержания: "Не родись красивой", "А мой любимый так не считает", "Новое требование ВАК: быть некрасивой" и другие.

Через некоторое время к ним вышли несколько представителей одного из департаментов Минобразования с цветами, однако студентки отказались их принимать, требуя выхода Д.Табачника.