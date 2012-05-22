ВР приняла основные направления бюджетной политики на 2013 год

Верховная Рада приняла постановление «Об основных направлениях бюджетной политики на 2013 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали фракции «БЮТ-Батькивщина», НУ-НС и КПУ.

Среди основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 год есть содержание предельного объема дефицита государственного бюджета в пределах 0,8-1 процента валового внутреннего продукта. Финансирование дефицита общего фонда государственного бюджета в пределах поступлений от приватизации государственного имущества. Финансирование дефицита специального фонда государственного бюджета за счет кредитов (ссуд), которые получило государство от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных программ (проектов).

Кроме того, предусмотрено осуществление государственных заимствований в общий фонд государственного бюджета в пределах объемов погашения государственного долга преимущественно путем осуществления внутренних заимствований.

Также предусмотрено содержание объема государственного долга на экономически безопасном уровне - не более 25 процентов валового внутреннего продукта (в 2012 году учтено 27,7 процента).

Постановлением предусмотрено предоставление государственных гарантий в объеме не более 1% валового внутреннего продукта для реализации исключительно инвестиционных и инновационных проектов, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет содействовать развитию экономики Украины; сохранение с учетом требований налогового законодательства доли перераспределения валового внутреннего продукта через сводный бюджет на уровне не выше, чем учтено в государственном бюджете Украины на 2012 год.

В соответствии с Основными направлениями, валовой внутренний продукт номинальный будет составлять 1687,8 млрд грн; валовой внутренний продукт реальный, темпы роста -104,5%; индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 105,9%; индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,3%; фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих – 505,8 млрд грн; уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда - 7%.

В постановлении отмечается, что для расчета бюджетных показателей будут использоваться предположения относительно официального обменного курса гривни к доллару США в среднем за год и на конец года, учтенные в расчетах основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 год, что предусматривают постепенное повышение гибкости обменного курса гривни по мере восстановления финансовой системы Украины и усовершенствования механизмов монетарной трансмиссии изменения процентных ставок.

В направлениях бюджетной политики предусмотрено установление размера прожиточного минимума и уровня его обеспечения, минимальной заработной платы, должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на основе роста показателей реального сектора экономики и индекса потребительских цен, а также в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины “Об оплате труда” с учетом структурных реформ в экономике и необходимости сокращения существующего разрыва между размером тарифной ставки (должностного оклада) работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки и минимальной заработной платой с целью достижения в 2014 году равенства указанных показателей. Отмечается, что предусмотрено последовательное повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере, включая государственных служащих и военнослужащих, повышение уровня стипендиального обеспечения студентов высших учебных заведений и учеников профессионально-технических учебных заведений, а также обеспечение пересмотра порядка назначения и выплаты стипендий. При этом цифры не приведены. Предусмотрено также «продолжение выполнения обязательств государства по постепенной компенсации гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений в учреждениях Сберегательного банка СССР».

Предусмотрено внедрение принципа финансовой самостоятельности высших учебных заведений, в первую очередь, путем законодательного урегулирования перехода от содержания таких заведений к оплате за счет бюджетных средств исключительно стоимости просветительских услуг по государственному заказу и предоставления этим заведениям статуса небюджетных учреждений; формирование государственного заказа на подготовку специалистов, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров на основе целевого подхода и прогноза потребностей рынка труда (включая введение единого стандарта стоимости обучения одного специалиста и государственных стандартов высшего и профессионально-технического образования).

В постановлении отмечается, что указанные макропоказатели могут быть уточнены после опубликования отчетной статистической информации за 2011 год, оперативных данных относительно текущего состояния социально-экономической ситуации в 2012 году и учтены во время подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2013 год.

В соответствии с Основными направлениями, реализация налоговой политики предусматривает: расширение базы налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, для укрепления финансовой основы местных бюджетов; подписание конвенций об избежании двойного налогообложения с другими государствами; принятие комплекса мер по совершенствованию законодательства по вопросам таможенного контроля, таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования внешней торговли с целью недопущения уклонения от уплаты таможенных платежей; своевременное бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость, в том числе автоматическое бюджетное возмещение, согласно требованиям Налогового кодекса Украины и недопущение возникновения задолженности бюджета по возмещению налога; усиление контроля за взиманием акцизного налога на спирт, ликероводочную продукцию и табачные изделия, в первую очередь путем принятия мер по недопущению их подпольного производства и контрабандного ввоза таких подакцизных товаров на территорию Украины; интенсификацию процесса взыскания налогового долга.