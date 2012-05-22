Для МИД РФ закрытие украинских организаций не помеха их деятельности
Власти России не препятствует работе украинских организаций на своей территории.
Об этом УНИАН сообщил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, отвечая на вопрос о решении Верховного суда России в отношении «Объединения украинцев России».
«В связи с заявлением МИД Украины на тему о якобы ущемлении в России прав и интересов граждан Российской Федерации украинской национальности, считаем нужным подчеркнуть следующее. Руководство «Объединения украинцев России» неоднократно предупреждалось о необходимости устранить в своей деятельности допускаемые нарушения положений законодательства Российской Федерации и внести в работу этой общественной структуры соответствующие коррективы. Эти призывы остались не услышанными», - сказал А.Лукашевич.
По его словам, вызывает недоумение то обстоятельство, что Министерство иностранных дел Украины в качестве объекта своей особой опеки избрало именно ту структуру, у которой возникли проблемы из-за нарушения требований российского законодательства.
В.Лукашевич заявил, что любые утверждения о воспрепятствовании работе украинских организаций в России не имеют под собой никаких оснований.
«На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют деятельность 35 национально-культурных автономий украинцев, в том числе совсем недавно зарегистрированное Министерством юстиции России объединение федерального уровня «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России», а также 8 региональных и 26 местных организаций, через которые в полной мере могут реализовываться и уже реализуются права и законные интересы лиц украинской национальности, проживающих на территории Российской Федерации», - подчеркнул А.Лукашевич.
Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховный суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.
После этого МИД Украины распространил заявление, в котором было указано, что решение Верховного суда РФ о ликвидации Всероссийской общественной организации «Объединение украинцев России» свидетельствует о предвзятом отношении в России к деятельности украинской диаспоры.
«К сожалению, суд фактически проигнорировал проведенную новым руководством ОУР значительную работу с целью исправления ранее указанных формальных недостатков в работе», - отмечается в заявлении МИД Украины.