Для МИД РФ закрытие украинских организаций не помеха их деятельности

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, отвечая на вопрос о решении Верховного суда России в отношении «Объединения украинцев России».

«В связи с заявлением МИД Украины на тему о якобы ущемлении в России прав и интересов граждан Российской Федерации украинской национальности, считаем нужным подчеркнуть следующее. Руководство «Объединения украинцев России» неоднократно предупреждалось о необходимости устранить в своей деятельности допускаемые нарушения положений законодательства Российской Федерации и внести в работу этой общественной структуры соответствующие коррективы. Эти призывы остались не услышанными», - сказал А.Лукашевич.

По его словам, вызывает недоумение то обстоятельство, что Министерство иностранных дел Украины в качестве объекта своей особой опеки избрало именно ту структуру, у которой возникли проблемы из-за нарушения требований российского законодательства.

В.Лукашевич заявил, что любые утверждения о воспрепятствовании работе украинских организаций в России не имеют под собой никаких оснований.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют деятельность 35 национально-культурных автономий украинцев, в том числе совсем недавно зарегистрированное Министерством юстиции России объединение федерального уровня «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России», а также 8 региональных и 26 местных организаций, через которые в полной мере могут реализовываться и уже реализуются права и законные интересы лиц украинской национальности, проживающих на территории Российской Федерации», - подчеркнул А.Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховный суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

После этого МИД Украины распространил заявление, в котором было указано, что решение Верховного суда РФ о ликвидации Всероссийской общественной организации «Объединение украинцев России» свидетельствует о предвзятом отношении в России к деятельности украинской диаспоры.

«К сожалению, суд фактически проигнорировал проведенную новым руководством ОУР значительную работу с целью исправления ранее указанных формальных недостатков в работе», - отмечается в заявлении МИД Украины.