Правозащитники хотят помочь прокуратуре расследовать смерть Индило

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, во время встречи руководства столичной прокуратуры с представителями этих организаций ими было предложено создать инициативную группу из представителей общественности для взаимодействия со следствием.

«Прокуратура города Киева готова к сотрудничеству по делам, где есть нарушение прав человека, в частности, избиение и истязание лиц работниками правоохранительных органов», - отметил заместитель прокурора Киева Сергей Софиев.

Как сообщал УНИАН, И.Индило умер в Шевченковском районном отделе милиции Киева 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал И.Индило из одного из общежитий Киева в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

28 мая 2010 г. прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева. В октябре в прокуратуре Киева заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели И.Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Ранее, 23 декабря 2011 года, суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного из подсудимых - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело согласно ч. 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат Александр Заруцкий подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского районного суда столицы об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента И.Индило.

14 мая 2012 года Апелляционный суд Киева отправил на дополнительное расследование в Деснянскую районную прокуратуру столицы уголовное дело по обвинению двух сотрудников милиции в причастности к смерти И.Индило.