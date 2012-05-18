Яценюк объявил о создании предвыборного штаба в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

Он отметил, что проведет встречу с объединенным партактивом, собеседования с кандидатами в депутаты, которые будут выдвигаться по 11 мажоритарным округам Одесской обл., а также встретится с жителями Одессы, чтобы инициировать обсуждение в Одесской области «Программы Объединенной оппозиции».

По его словам, «намечается проведение серии «круглых столов» не только в Одесской области, но и во всех регионах Украины. Мы дойдем до каждого райцентра, хотим задействовать в обсуждении максимальное количество людей, чтобы донести идеи, с которыми Объединенная оппозиция идет на выборы и ради чего собирается победит».

«Люди должны знать, какие изменения в жизни каждого гражданина и всей страны произойдут после победы Объединенной оппозиции», - подчеркнул он. – Ведь программа Объединенной оппозиции - не только предвыборный документ, но и всеобъемлющая программа действий, комплексный документ, комплексное видение оппозицией, что надо делать в стране, какие изменения необходимы и какие законы должны приниматься в новом украинском парламенте. Причем часть предусмотренных задач придется решать уже после президентских выборов».

«Я хочу лично объяснять важные позиции программы, - акцентировал лидер «Фронту Змін», - услышать вопросы от людей, чтобы затем с учетом высказанных мнений представить окончательный вариант программы на съезде объединенной оппозиции в конце июля».

Первоочередной задачей Объединенной оппозиции А.Яценюк назвал получение от избирателей 226 мандатов в парламенте нового созыва: «Эти голоса нужны для того, чтобы изменить страну, реализовать все то, что предусмотрено нашей программой», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».