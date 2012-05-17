Депутаты не дали заключенным выбирать врача и священника

Как передает корреспондент УНИАН, данный законопроект не набрал необходимых 226 голосов

Им предусматривалось внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которым был бы разрешен свободный выбор и допуск в следственный изолятор врача для предоставления медицинской помощи за средства пациента, а также священнослужителя для отправления религиозных таинств и обрядов.