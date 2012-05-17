Депутаты не дали заключенным выбирать врача и священника
22:38, 17 мая 2012Политика
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Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения конституционных прав арестованных лиц на медицинскую помощь и вероисповедание) (№9206).
Как передает корреспондент УНИАН, данный законопроект не набрал необходимых 226 голосов
Им предусматривалось внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которым был бы разрешен свободный выбор и допуск в следственный изолятор врача для предоставления медицинской помощи за средства пациента, а также священнослужителя для отправления религиозных таинств и обрядов.
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