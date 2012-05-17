Эксперт знает, какой вопрос станет лидером поддержки на киевском референдуме

Вопрос об обязательном включении в ежегодный бюджет Киева предоставления адресной материальной помощи пенсионерам и надбавок работникам бюджетной сферы столицы станет лидером поддержки среди киевлян на первом киевском референдуме. Как сообщает Главком, такое мнение выразил политолог Кость Бондаренко, отметив, что «социальная база для поддержки данного вопроса более чем достаточна для его утверждения».

«Безусловно, можно спрогнозировать, что лидером поддержки на референдуме станет вопрос о гарантированной социальной защите малоимущих и бюджетников. Трудно представить себе пенсионера или учителя, который не поддержит данную норму», – отметил Бондаренко.

При этом политолог акцентировал на актуальности данного вопроса для объекта. «И пенсионеры, и малоимущие, и педагоги в предыдущие годы неоднократно сталкивались с тем, что выплаты или невыплаты помощи или надбавок напрямую зависят от желания или нежелания депутатов Киевсовета. К примеру, насколько я знаю, доплата педагогам была восстановлена только после того, как Попов очень жестко поставил этот вопрос. То же самое с помощью малоимущим: далеко не все политические силы в Киевсовете поддержали решение об увеличении помощи в нынешнем году», – сказал Бондаренко.

По его словам, «сегодня те, кому доплачивает и помогает город, получили возможность влиять на данный вопрос. И конечно, они поддержат инициативу сделать помощь постоянной и гарантированной», – сказал Бондаренко.

Напомним, по инициативе главы КГГА Александра Попова на киевский референдум вынесен, в частности, вопрос об обязательном включении в ежегодный бюджет Киева предоставления адресной материальной помощи пенсионерам и надбавок работникам бюджетной сферы столицы.