Эксперт знает, какой вопрос станет лидером поддержки на киевском референдуме
Политолог Кость Бондаренко прогнозирует, что инициативу Попова об адресной материальной помощи поддержат пенсионеры и педагоги.
|Бондаренко прогнозирует результаты референдума
«Безусловно, можно спрогнозировать, что лидером поддержки на референдуме станет вопрос о гарантированной социальной защите малоимущих и бюджетников. Трудно представить себе пенсионера или учителя, который не поддержит данную норму», – отметил Бондаренко.
При этом политолог акцентировал на актуальности данного вопроса для объекта. «И пенсионеры, и малоимущие, и педагоги в предыдущие годы неоднократно сталкивались с тем, что выплаты или невыплаты помощи или надбавок напрямую зависят от желания или нежелания депутатов Киевсовета. К примеру, насколько я знаю, доплата педагогам была восстановлена только после того, как Попов очень жестко поставил этот вопрос. То же самое с помощью малоимущим: далеко не все политические силы в Киевсовете поддержали решение об увеличении помощи в нынешнем году», – сказал Бондаренко.
По его словам, «сегодня те, кому доплачивает и помогает город, получили возможность влиять на данный вопрос. И конечно, они поддержат инициативу сделать помощь постоянной и гарантированной», – сказал Бондаренко.
Напомним, по инициативе главы КГГА Александра Попова на киевский референдум вынесен, в частности, вопрос об обязательном включении в ежегодный бюджет Киева предоставления адресной материальной помощи пенсионерам и надбавок работникам бюджетной сферы столицы.