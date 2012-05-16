Азаров говорит, что Харьковские соглашения были только передышкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на конференции в Европарламенте на тему «Украина и ЕС – какое будущее?».

«На самом деле никакого снижения не было, это была арендная плата за пребывание Черноморского флота… Но это была передышка», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет.

В обмен на это Украина должна была получить скидку при закупках российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.