Тюремщики позволили Тимошенко встретить Теффта в палате - в виде исключения

Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что сегодня, 14 мая, на 15.00 часов в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» (г. Харьков) была запланирована встреча Посла США в Украине Джона Теффта с осужденной экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Заблаговременно сегодня Ю.Тимошенко написала заявление, что она готова провести встречу с гостями в комнате для свиданий в течение 15-20 минут при условии ее негоризонтального (не лежачего) положения. Впоследствии, уже по прибытии Посла США и сопровождающих его лиц в больницу, Ю.Тимошенко категорически отказалась проследовать в комнату для свиданий так, как это предусмотрено законодательством и требованиями режима относительно осужденных лиц.

Соответственно, чтобы не допустить срыва запланированной встречи, руководством ГПтС Украины (в виде исключения) было принято решение разрешить свидание Ю.Тимошенко с представителями посольства США непосредственно в палате, где находится экс-премьер.