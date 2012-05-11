Объединенная оппозиция нашла канал, который будет транслировать ее форум

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Фронт Перемен».

В сообщении отмечается, что в канун Форума лидер «Фронта Перемен» Арсений Яценюк также официально обратился к руководству «5-го канала» с запросом об осуществлении прямой трансляции. В письме на имя генерального директора телеканала речь шла о том, что согласно статьи 5 Закона Украины «Об информации», каждый имеет право на информацию, в частности, ее свободное распространение, необходимое для реализации своих прав, свобод и законных интересов.

В пресс-службе сообщают, что телеканал ТВі дал согласие на телетрансляцию Форума практически сразу, а от «5-го канала» информации относительно согласия до сих пор не поступало.

Как сообщал УНИАН, руководство Первого национального телеканала отказалось осуществлять прямую трансляцию Форума объединенной оппозиции. По сообщению пресс-службы «Фронта Перемен», представитель руководства телеканала дал понять, что это указание «сверху».