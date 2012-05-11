15-19 мая в г. Херсон состоится Международный турнир по боксу памяти Николая Мангера.

Участники турнира:

К участию в турнире приглашены спортсмены с Украины и 15 команд мира.

Василий Ломаченко - чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в категории до 57 кг, обладатель Кубка Вэла Баркера, чемпион Европы 2008 года в Ливерпуле (Англия), двукратный чемпион мира: в категории до 57 кг - в 2009 году (Милан) и в категории до 60 кг - в 2011 году (Баку).

Александр Усик - участник Олимпийских игр 2008 (Пекин, Китай), чемпион мира в категории до 91 кг в 2011 г. (Баку).

Євгений Хитров - чемпион мира в категории до 75 кг в 2011 г. (Баку).

Тарас Шелестюк - чемпион мира в категории до 69 кг в 2011 г. (Баку).

Денис Беринчи - серебряный призер чемпионата мира в категории до 64 кг в 2011 г. (Баку).

Программа турнира:

15 мая в 16.00 – официальное открытие.

16-18 мая в 15.00 – проведение турнира.

19 мая в 12.00 – финальные поединки.

в 16.00 – награждение.

в 16.40 – пресс-конференция.

в 17.00 – банкет.

Жюри турнира:

Глава жюри - Пацатый Анатолий (Тернополь), судья международной категории АИБА, Олимпийский судья Сиднея.

Главный судья турнира - Годес Эдуард (Геническ), судья международной категории АИБА.

Гости турнира:

Владимир Вирчис,

Тимофей Нагорный,

мэр города Херсона Владимир Сальдо.

Организатор: Херсонская областная организация Федерации бокса Украины.

Место проведения: г. Херсон, Киноконцертный зал «Ювилейный» (ул. Перекопская, 11).

Проезд и питание журналистов - за счет организаторов.

Аккредитация и дополнительная информация:

Филоненко Богдан

Тел.: (067) 447-12-88

Е-mail: boxsport@ukr.net

Сайт: www.fbu.ks.ua

*** Николай Мангер (27.04.1932-1.12.2005) – мастер спорта СССР по боксу, судья всесоюзной категории, чемпион СССР по боксу, один первых судей из Украины, ставший судьей всесоюзной категории.