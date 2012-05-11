Международный турнир по боксу памяти Николая Мангера
15-19 мая в г. Херсон состоится Международный турнир по боксу памяти Николая Мангера.
Участники турнира:
К участию в турнире приглашены спортсмены с Украины и 15 команд мира.
Василий Ломаченко - чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в категории до 57 кг, обладатель Кубка Вэла Баркера, чемпион Европы 2008 года в Ливерпуле (Англия), двукратный чемпион мира: в категории до 57 кг - в 2009 году (Милан) и в категории до 60 кг - в 2011 году (Баку).
Александр Усик - участник Олимпийских игр 2008 (Пекин, Китай), чемпион мира в категории до 91 кг в 2011 г. (Баку).
Євгений Хитров - чемпион мира в категории до 75 кг в 2011 г. (Баку).
Тарас Шелестюк - чемпион мира в категории до 69 кг в 2011 г. (Баку).
Денис Беринчи - серебряный призер чемпионата мира в категории до 64 кг в 2011 г. (Баку).
Программа турнира:
15 мая в 16.00 – официальное открытие.
16-18 мая в 15.00 – проведение турнира.
19 мая в 12.00 – финальные поединки.
в 16.00 – награждение.
в 16.40 – пресс-конференция.
в 17.00 – банкет.
Жюри турнира:
Глава жюри - Пацатый Анатолий (Тернополь), судья международной категории АИБА, Олимпийский судья Сиднея.
Главный судья турнира - Годес Эдуард (Геническ), судья международной категории АИБА.
Гости турнира:
Владимир Вирчис,
Тимофей Нагорный,
мэр города Херсона Владимир Сальдо.
Организатор: Херсонская областная организация Федерации бокса Украины.
Место проведения: г. Херсон, Киноконцертный зал «Ювилейный» (ул. Перекопская, 11).
Проезд и питание журналистов - за счет организаторов.
Аккредитация и дополнительная информация:
Филоненко Богдан
Тел.: (067) 447-12-88
Е-mail: boxsport@ukr.net
Сайт: www.fbu.ks.ua
*** Николай Мангер (27.04.1932-1.12.2005) – мастер спорта СССР по боксу, судья всесоюзной категории, чемпион СССР по боксу, один первых судей из Украины, ставший судьей всесоюзной категории.