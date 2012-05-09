Депутат, который голодает в поддержку Тимошенко, потерял сознание
12:39, 09 мая 2012Политика
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Александра Бригинца обследовали врачи - при ударе он рассек ухо.
Александр Бригинец голодает в поддержку Тимошенко
Однин из голодающих в поддержку Юлии Тимошенко депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Александр Бригинец потерял сознание, но прекращать голодовку не намерен.
Об этом сообщила голова фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова, которая голодает 14 день.
«Александра обследовали врачи. При ударе он рассек ухо, которое в данный момент медики зашивают. Он отказывается от госпитализации и заявил, что будет продолжать голодовку и дальше», - рассказала Т. Мелихова.
На сегодня в палаточном городке на Крещатике возле Печерского районного суда находятся 5 голодающих.
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