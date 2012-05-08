К Тимошенко не пустили нардепов и владельца немецкой газеты

К экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановский исправительной колонии Харькова, не пустили народных депутатов Украины Николая Катеринчука и Эдуарда Зейналова, а также владельца немецкой газеты «Берлинер тайге сайтунг» Рейко Опитца.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге перед Качановской колонией Н.Катеринчук заявил, что народные депутаты имели соответствующее разрешение руководства пенитенциарной службы на посещение.

«Сегодня мы пытались получить встречу с Ю.Тимошенко втроем, поговорить с ней относительно голодовки, чтобы она ее прекратила, во-вторых, понять, в каком состоянии она находится относительно лечения, и в-третьих, какие шаги хочет и должна предпринять оппозиция, чтобы она была на свободе. Мы встретились с председателем пенитенциарной системы, имея соответствующие документы, разрешения», - сказал Н.Катеринчук.

Он сказал, что встреча с Ю.Тимошенко не состоялась.

По словам Н.Катеринчука, руководство Качановской колонии мотивировало отказ тем, что с эс-премьером работает медицинская комиссия.

«Нам сказали, что, во-первых, обеденный перерыв, во-вторых, после обеденного перерыва работает комиссия врачей вместе с немцами, поэтому они не могут нами заниматься», - сказал депутат.

Н.Катеринчук подчеркнул, что после 9 мая он будет пытаться встретиться с Ю.Тимошенко.

«Нашу просьбу проигнорировали, пообещали, что после праздников мы это сможем сделать, и мы будем настаивать на этом», - сказал депутат.