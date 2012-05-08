Янукович заверяет, что власть приложит все усилия для единства страны

Президент Украины Виктор Янукович заверяет, что власть приложит все усилия для консолидации общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.Янукович сказал во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны – активистами ветеранских организаций Киева, которое состоялось после записи приветствия главы государства по случаю 67-й годовщины Победы.

Президент выразил убеждение, что граждане Украины должны консолидироваться вокруг общих ценностей, подчеркнув, что «только так мы достигнем успехов в развитии нашего государства».

Единство страны и ее граждан является чрезвычайно важным, отметил В.Янукович «В истории всегда есть много противоречий. Но проходит время, растет новое поколение, и нужно думать, как жить дальше… Нужно думать о будущем», - сказал глава государства.

В.Янукович заверил ветеранов, что власть и в дальнейшем будет решать вопросы их социальной защиты и обеспечения достойных условий жизни. «Я всегда с вами был, есть и буду, и сделаю все, чтобы вы уверенно чувствовали себя», - сказал он.

Президент также вручил ветеранам памятные подарки.

Ветераны со своей стороны поблагодарили главу государства за постоянное внимание к поколению, победившему в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Президента, приветствие главы государства по случаю 67-й годовщины Победы будет транслироваться в эфире телеканалов 9 мая.

К участию в съемках приветствия Президента по случаю 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были приглашены 14 ветеранов войны - активных участников ветеранского движения.

Среди приглашенных, в частности, были представители Комитета ветеранов войны в Организации ветеранов Печерского района Киева, Комитета женщин-моряков морского общества Киева, Комитета Всеукраинского союза участников войны по работе с женщинами-фронтовичками, Комитета партизан и подпольщиков Печерского района Киева, Киевской организации ветеранов войны, объединенного Совета ветеранов Военно-воздушных сил.

Участие в съемках приветствия Президента Украины к 9 Мая также приняли дети из нескольких учебных заведений Киева, отметили в пресс-службе.