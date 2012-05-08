На форуме Объединенной оппозиции ожидаются несколько тысяч делегатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», организаторы Форума уже известили Киевскую городскую государственную администрацию о проведении мероприятия, а следовательно, выполнили все требования действующего законодательства.

«Власти не имеют никаких юридических оснований запрещать проведение Форума или срывать его подготовку», - подчеркнули в Объединенной оппозиции.

Форум Объединенной оппозиции начнется в 10.00. В нем примут участие тысячи делегатов от оппозиции. Ожидается, что на Форуме будет представлена совместная программа действий.

Информация для представителей СМИ об аккредитации на Форум будет предоставлена дополнительно.