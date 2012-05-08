На форуме Объединенной оппозиции ожидаются несколько тысяч делегатов
07:58, 08 мая 2012Политика
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В субботу, 12 мая на Михайловской площади в Киеве состоится Форум Объединенной оппозиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», организаторы Форума уже известили Киевскую городскую государственную администрацию о проведении мероприятия, а следовательно, выполнили все требования действующего законодательства.
«Власти не имеют никаких юридических оснований запрещать проведение Форума или срывать его подготовку», - подчеркнули в Объединенной оппозиции.
Форум Объединенной оппозиции начнется в 10.00. В нем примут участие тысячи делегатов от оппозиции. Ожидается, что на Форуме будет представлена совместная программа действий.
Информация для представителей СМИ об аккредитации на Форум будет предоставлена дополнительно.
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