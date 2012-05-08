Фонд Аденауэра: поведение украинской власти нельзя оправдать ничем

Обсуждение касалось состояния здоровья Юлии Тимошенко, а также общей ситуации по соблюдению в Украине прав человека.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, Г.-Г.Пёттеринг подчеркнул, что Ю.Тимошенко должна получить полноценное лечение в Германии.

"Завтрашнее (8 мая) обследование в Харькове может стать лишь первым шагом. Если будет необходимо по медицинским соображениям, она должна быть переведена для полноценного лечения в берлинскую клинику Charite. Поведение украинской власти до этого времени нельзя оправдать ничем", - отметил он.

Евродепутат подверг критике юридические методы, которые применяет власть Украины в отношении своих оппонентов. По его словам, такие действия противоречат всем демократическим принципам.

"Мы обсудили сегодня не только ситуацию с Юлией Тимошенко, но и тревожное положение прав человека в Украине. Фонд Конрада Аденауэра вместе со своим бюро в Киеве и в дальнейшем решительно будут выступать в поддержку развития демократии и верховенства права в Украине", - заявил Г.-Г.Пёттеринг.