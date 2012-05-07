Янукович поздравил Наливайко с избранием председателем НСЖУ

Президент Украины Виктор Янукович поздравил президента информационного агентства УНИАН Олега Наливайко с избранием председателем Национального союза журналистов Украины.

Как идет речь в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте НСЖУ, «искренне поздравляю Вас с избранием на должность главы Национального союза журналистов Украины – самой большой и самой авторитетной профессиональной организации».

Как отмечает Президент, «сегодня перед Национальным союзом встают сложные задачи и вызовы – быть на страже свободы слова, защищать права журналистов, соблюдать высокие стандарты и укреплять доверие общества».

В.Янукович убежден, что богатый жизненный опыт О.Наливайко, «профессионализм, уважение коллег и единомышленников будут надежным залогом успешного достижения поставленной цели».

«Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемого творческого источника энергии и новых свершений во имя Украинского государства», - говорится в приветствии Президента.

Как сообщал УНИАН, делегаты XII съезда Национального союза журналистов Украины избрали О.Наливайко председателем НСЖУ 24 апреля 2012 г.

О.Наливайко раньше был секретарем НСЖУ.

До этого Союза журналистов Украины на протяжении 15 лет возглавлял Игорь Лубченко.