У Ахмадинеджада не будет поддержки в новом парламенте Ирана

Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, которые состоялись в Иране накануне, сообщает радио «Свобода».

По данным иранских СМИ, соперники М.Ахмадинеджада получили на выборах 20 мест, тогда как лояльная к нему политическая сила – 8. Кроме того, независимые кандидаты, вероятно, получат в парламенте 11 мест.

Первый тур парламентских выборов в Иране состоялся в марте. Уже тогда оппоненты М.Ахмадинеджада, выступающие в поддержку верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, одержали победу.

Парламент в Иране не имеет особого влияния на важные государственные вопросы (например, на ядерную программу), однако его состав может существенно повлиять на подготовку к президентским выборам, которые должны состояться в Иране в 2013 году.