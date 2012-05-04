Тимошенко согласилась лечь в больницу с 8 мая
Юлия Тимошенко дала предварительное согласие на лечение в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове, начиная с 8 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание Ю.Тимошенко, заявил врач немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль.
Он зачитал заявление смешанной украинско-немецкой медицинской комиссии, врачи которой осматривали Ю.Тимошенко в Качановской колонии.
«Немецкие и украинские врачи встретились сегодня с госпожой Тимошенко и провели с ней подробную беседу. Госпожа Тимошенко предварительно согласилась во вторник, 8 мая, быть перевезенной в Центральную железнодорожную больницу Харькова. Там немедленно начнет лечение врач университетской клиники «Шарите» при поддержке украинских врачей. Это будет общим шагом к решению вопроса», - сказал К.Айнхойпль.