Дочь Тимошенко рассказывает миру, что при Януковиче люди живут в страхе

Об этом сказала ее дочь Евгения во время участия в политическом ток-шоу Maybrit Illner на телеканале ZDF, сообщает пресс-служба партии “Батьківщина”.

«Моя мама благодарит правительство Германии, Канцлера Ангелу Меркель, министра иностранных дел Гидо Вестервелле и председателя комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмара Брока за поддержку оппозиционных сил, а также благодарит многочисленные международные организации, Европейский парламент, Совет Европы. Мы видим, как в Украине убивают демократию, и это должно стать сигналом пробуждения для демократического мира», - заявила Е.Тимошенко.

Отвечая на вопрос участников ток-шоу, она отметила, что «со времени прихода к власти режима Януковича люди в Украине живут в страхе».

«Сторонники Президента захватили контроль над всеми сферами общества, правосудием, над всем. Любой может попасть под прицел режима и оказаться в тюрьме», - сказала Е.Тимошенко.

Кроме того, она подчеркнула, что состояние здоровья ее матери, которая голодает уже две недели, значительно ухудшилось.

«Я видела ее сегодня, ее состояние стало хуже. Уже две недели она голодает… ее боли в спине ухудшились. Сейчас она почти не может двигаться, она все время лежит, и очень слаба. Но психологически – она очень сильна», - сказала Е.Тимошенко.

По ее словам, несмотря на мольбу родственников, защитников и сторонников, Ю.Тимошенко отказалась прекратить голодовку.

«Мы просили ее прекратить голодовку, но она – очень сильная… она хочет и дальше бороться за Украину, за построение демократии в нашей стране, и она не отступится, даже несмотря на психологическое давление, которое ежедневно оказывается на нее в тюрьме», - сказала Е.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.