У Яценюка призывают бойкотировать не Евро-2012, а персонально Януковича

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии.

“Мы обращаемся к руководству европейских стран не лишать украинский народ права достойно провести Евро-2012, гостеприимно встретить гостей, футболистов и болельщиков. Целесообразными и действенными считаем исключительно персональные санкции против Януковича и ключевых фигур его режима”, - отмечают во «Фронті Змін».

Партия призывает В.Януковича освободить всех политических заключенных и вернуть Украине шанс «цивилизовано выйти из ситуации, в которую Вы ее загнали».

Также “Фронт Змін” обращается к лидеру партии «Батьківщина», экс-премьер-министру Юлии Тимошенко с просьбой прекратить голодовку. «Ваша жертва не спасет Украину от мирового позора и не пробудит даже капельку упреков совести в тех, кто над вами издевается», - добавляют в партии.

Кроме того, обращаясь к украинскому народу, «Фронт Змін» отмечает, что когда в новом парламенте будет демократическое большинство, то оно отправит Президента в отставку. “Мы понимаем - надеяться на то, что у Януковича проснется совесть, напрасно. У него нет совести! Его можно только отправить в отставку”, - сказано в заявлении.

Во «Фронті Змін» считают, что “период правления В.Януковича ознаменовался потерей Украиной исторического шанса на евроинтеграцию”. “В последнее время личными усилиями Виктора Януковича скатывание Украины в бездну международной изоляции приобрело рекордные темпы и масштабы. Реальной стала перспектива бойкота Украины международным сообществом”, - отмечают во “Фронті Змін”.

В заявлении сказано, что Украина “честно завоевала право на проведение чемпионата”. “Украинцы вложили в Евро-2012 10 млрд. долларов США своих налогов. Однако сегодня из-за действий режима Януковича чемпионат оказался под реальной угрозой срыва”, - отмечают во “Фронті Змін”.

В партии напоминают, что политические деятели и руководители европейских стран заявляют о намерении бойкотировать чемпионат из-за проблем с демократией в Украине. “Угрозы такого международного бойкота не было в двадцатилетней истории украинского независимого государства”, - отмечается в заявлении.

Во “Фронті Змін” отмечают, что “наше государство не должно быть в международной изоляции из-за неадекватных действий одного должностного лица, пусть даже и самого высшего”.