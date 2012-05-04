Опрос: рейтинг БЮТ-ФЗ стал выше, чем у Регионов

Киевский международный институт социологии обнародовал результаты еще одного соцопроса, который, в отличие от проведенного КМИС на протяжении 12-24 апреля - проводился по списку партий, в котором ВО «Батькивщина» и партия «Фронт змин» представлены как одна объединенная политическая сила.

Так, согласно результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, в голосовании вероятнее всего приняли бы участие около 55% избирателей Украины, а больше всего сторонников имели бы такие партии и объединения:

Всеукраинское объединение «Батькивщина» (Ю.Тимошенко, А.Яценюк) - 15,9% и Партия регионов (Н. Азаров, Тигипко) - 15,6%;

Следующие три места занимают: партия «УДАР Виталия Кличко» - 5,9%, Коммунистическая партия Украины (П.Симоненко) - 4,7%, Всеукраинское объединение «Свобода» (Тягнибок) - 2,8%, Партия Наталии Королевской "Украина - Вперед!" - 2,3%;

Еще две политических силы должны не менее одного процента сторонников: партия «Гражданская позиция» (А. Гриценко) - 1,7% и Народная партия Украины (В. Литвин) - 1,2%.

Опрос проводился в течение 14-26 апреля 2012 года. Методом интервью опрошено 2038 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1 , 4% - для показателей близких к 5%.