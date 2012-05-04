СМИ: Тимошенко действительно голодает, но заявление не пишет специально

Напомним, экс-премьер объявила голодовку в знак протеста против того, что ее якобы избили сотрудники колонии во время перевозки в харьковскую больницу (они это категорически отрицают).

«Она действительно голодает, лишь пьет воду, которую ей каждый день передают родственники, — сказал Власенко. — Она очень сильно похудела, практически не передвигается и все время лежит. Руководство колонии несколько раз общалось с ней насчет принудительного кормления, но хочу напомнить, что такие действия, согласно европейской Конвенции о правах человека, расцениваются как пытки. О выходе из голодовки она пока не заявляла», пишет «Сегодня».

О том, что Тимошенко пока не собирается завершать свой голодный протест, заявила вчера и ее дочь Евгения, которой разрешили навестить маму в Качановской колонии.

Официально тюремщики, которые ранее утверждали, что Леди Ю. на самом деле не голодает, а в качестве доказательства приводили аргумент, мол, ее холодильник забит едой, сегодня ситуацию комментируют кратко. «Тимошенко не писала заявления о голодовке», — сказал спикер харьковского облуправления Госпенитенциарной службы Юрий Чумак.

Однако неофициально тюремщики признают: Юля действительно ничего не ест. «А заявлений о начале голодовки, как это положено в таких случаях, она и вправду не писала, потому как понимает: это даст право кормить насильно. Но в любом случае умереть ей не дадим», — сообщили источники в Госпенитенциарной службе.

Сама процедура принудительного кормления выглядит так: в пищевод заключенного через роторасширитель вводят зонд, по которому небольшими порциями вливают питательную смесь. Она состоит из манки либо овсянки, молока, мяса, животных жиров, яиц, сахара и аскорбиновой кислоты. Как нам объяснили тюремщики, решение о начале такого кормления принимают в случае, если человек уже на грани истощения, и только после вердикта медкомиссии.