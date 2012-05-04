В Черновцах провели пародию на первомайскую демонстрацию

Как отметили УНИАН организаторы акции, около 30 молодых людей, символизируя все слои населения Украины, для которых в конце концов «наступило улучшение", под первомайские призывы в духе советских демонстраций прошли с плакатами нынешних вождей, торжественными лозунгами, транспарантами под мелодии духового оркестра по Соборной площади города.

По словам активиста молодежного крыла партии «Фронт змін», депутата Черновицкого областного совета Виталия Захарука, этим перфомансом молодые «фронтовики» хотели продемонстрировать современные реалии жизни через призму советских традиций.

«Мы хотим выразить респект за улучшение жизни уже сегодня «вождям» украинской политики - Януковичу, Азарову, Табачнику, губернатору Буковины Папиеву и другим деятелям от воинов-афганцев, чернобыльцев, врачей, педагогов, шахтеров, студентов и чрезвычайно благодарных крестьян», - сказал В.Захарук.

В конце «парада» ее участники выбросили на символическую «Свалку истории» плакаты с изображениями руководителей государства и региона.

Как отметили организаторы, акция стала продолжением демонстрации протестного настроения молодежи Буковины относительно политики нынешней власти во главе с Виктором Януковичем, стала симметричным ответом на "красный шабаш", устроенный на Крещатике 1 мая и который транслировало государственное телевидение.