Коморовский, одним из немногих, поедет на саммит в Ялте
Президент Польши Бронислав Коморовский не планирует отменять визит в Украину для участия в XVIII саммите лидеров государств Центральной Европы, который состоится в Ялте 11-12 мая.
Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь главы Польского государства Анна Тшаска-Вечерек.
"Официальная информация, которую я могу представить от президентской канцелярии, что господин Президент планирует приехать в Ялту", - сказала она.
По словам пресс-секретаря, нет информации о том, сколько президентов примут участие в нынешнем саммите, а на прошлогодний саммит к Варшаве приехали 19 глав государств. А.Тшаска-Вечерек добавила, что участники саммита провели тогда встречу с Президентом США Бараком Обамой, который находился на тот момент в Варшаве.
Представитель канцелярии польского Президента не смогла сразу уточнить, разговаривал ли Б.Коморовский с другими приглашенными на саммит в Ялте президентами, пытаясь убедить их отказаться от бойкота.
Как сообщал УНИАН, об отказе приехать на саммит в Украину заявили президенты Германии, Италии, Словении, Эстонии, Австрии, Хорватии и Чехии.