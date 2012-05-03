Коморовский, одним из немногих, поедет на саммит в Ялте

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь главы Польского государства Анна Тшаска-Вечерек.

"Официальная информация, которую я могу представить от президентской канцелярии, что господин Президент планирует приехать в Ялту", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, нет информации о том, сколько президентов примут участие в нынешнем саммите, а на прошлогодний саммит к Варшаве приехали 19 глав государств. А.Тшаска-Вечерек добавила, что участники саммита провели тогда встречу с Президентом США Бараком Обамой, который находился на тот момент в Варшаве.

Представитель канцелярии польского Президента не смогла сразу уточнить, разговаривал ли Б.Коморовский с другими приглашенными на саммит в Ялте президентами, пытаясь убедить их отказаться от бойкота.

Как сообщал УНИАН, об отказе приехать на саммит в Украину заявили президенты Германии, Италии, Словении, Эстонии, Австрии, Хорватии и Чехии.