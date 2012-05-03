Бывший чешский сенатор объявил голодовку в поддержку Тимошенко

Как сообщает Радио Прага, В.Сегнал с 29 апреля пьет только воду, и таким образом намерен добиться того, чтобы заключением Ю.Тимошенко и украинским правосудием чешские политики озаботились в еще большей мере.

По его мнению, Президент Чехии Вацлав Клаус должен нанести визит в Украину и обсудить со своим украинским коллегой Виктором Януковичем обстоятельства, связанные с заключением Ю.Тимошенко, которая продолжает голодовку.

По словам В.Сегнала, он прекратит голодовку после того, как прекратит голодовку и Ю.Тимошенко.

Вместе с этим, спикер нижней палаты парламента Чехии Мирослава Немцова призывала чешских женщин-парламентариев присоединиться к ее письму, адресованному главе украинского парламента Владимиру Литвину. В нем М.Немцова требует гуманного обращения с Ю.Тимошенко и соблюдения прав человека.