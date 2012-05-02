Депутатам Стаханова не нравится, что ЦИК разделил город под регионалов

Как сообщил корреспонденту УНИАН член исполкома Стахановского горсовета Сергей Шахов, такое решение на внеочередной сессии депутаты приняли единогласно.

Решение инициировали депутаты Стахановского горсовета от Коммунистической партии Украины. По словам первого секретаря Стахановского горкома КПУ Виктора Синяева, решением ЦИК город Стаханов разделили на две части, которые отошли к Северодонецку и Лисичанску.

«Депутаты-коммунисты считают, что округ разделили, таким образом, который будет удобен на выборах исключительно «регионалам». Ни о какой равной борьбе на выборах в таком случае речи быть не может. Сегодня на повестку дня сессии мы вынесли вопрос о ходатайстве в суд и настаиваем на справедливом решении, согласно букве закона», – заявил В.Синяев.

Согласно постановлению ЦИК от 28 апреля Стаханов разделен на две части, которые отошли к Северодонецку (избирательный округ №106) и Лисичанску (избирательный округ №107).

На выборах в 2002 году с центром в г. Стаханов был свой избирательный округ № 115. В состав округа входили: города Стаханов (за исключением территории, включенной в избирательный округ №106), Первомайск, населенные пункты Стахановского и Первомайского городских советов. Ориентировочное количество избирателей - 160,8 тысячи.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля председатель Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины Алексей Светиков заявил, что постановление ЦИК №82 о создании одномандатных округов ставит под сомнение нормальное проведение выборов в области.

«Так, избирательный округ №112 включает Рубежное (центр округа – 23 участка), Брянку (32 участка), Кировск (17 участков) и большую часть Первомайска (40 участков). Эти четыре города – анклавы. А расстояние от Брянки до Рубежного составляет около 100 километров. Везти бюллетени в окружную комиссию представители 79 участковых комиссий будут через центры двух других округов – 107 и 106», - отметил представитель КИУ.

По его словам, «из трех анклавов состоит округ 110, в который включены Алчевск (центр округа), Антрацит удален от Алчевска на 70 километров (и отделен территорией округа 108) с частью Антрацитовского района, частью Лутугинского района. Из трех анклавов состоит округ 106, в который включены Северодонецк (центр округа), часть Стаханова и часть Попаснянского района. Везти бюллетени в Северодонецк придется через территорию (и центр) округа 107».

В.Светиков считает, что такой неестественный раздел территории области на округа стал результатом кулуарных договоренностей в политических интересах.