Член медкомиссии утверждает, что из камеры Тимошенко вытягивали без синяков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам на брифинге судмедэксперт, заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Харьковской медицинской академии последипломного образования, член медкомиссии профессор Александр Гуров.

По его словам, это заключение сделано на основе изучения акта медосмотра Ю.Тимошенко от 24 апреля, который был составлен медработниками колонии. Осмотр проведен по медицинским документам на основе тех данных, которые были собраны врачами Качановской колонии 24 апреля. Осмотр проводили два эксперта из бюро судебно-медицинской экспертизы. «Я согласен с заключениями коллег, - отметил А.Гуров, - претензий и уточнений нет».

«Эксперты установили, - сообщил при этом он, - что имеют место кровоподтеки на предплечье и передней части живота справа. Эксперты считают, что кровоподтекам не более двух суток».

По словам профессора, это значит, что синяки на теле Ю.Тимошенко появились не позже, чем за 1-2 суток до осмотра 24 апреля.

Учитывая то, что эти изменения были зафиксированы 24 апреля, отметил А.Гуров, «повреждения, зафиксированные в акте судебно-медицинского осмотра, не могли возникнуть 20 числа при тех обстоятельствах, на которые указывает Юлия Владимировна».

То есть, по его словам, синяки на теле Ю.Тимошенко, которые были зафиксированы работниками медсанчасти Качановской колонии, не могли возникнуть при ее перевозке в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» 20 апреля.

Кроме того, заявил А.Гуров, согласно акту осмотра 24 числа, «нельзя сделать однозначный вывод, что кровоподтеки появились в результате прямых ударов».

Комментируя фотографии с синяками на теле Ю.Тимошенко, которые появились сегодня в интернете, А.Гуров отметил, что фото сделаны без «судебно-медицинских правил» и они не могут быть объектом судебно-медицинского исследования.