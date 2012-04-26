Львовский облсовет требует защитить память Ивана Демьянюка

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение сегодня на сессии областного совета проголосовал 81 депутат из 116.

Депутаты также обратились к коллегам Ивано-Франковской, Тернопольской и других областных советов поддержать их обращение.

В обращении депутаты отмечают: «Львовский областной совет считает, что негуманный, по сути, абсурдный приговор Баварского земельного суда от 12 мая 2011 года о 5-летнем сроке заключения ускорил смерть Ивана Демьянюка».

«Депутаты Львовского областного совета V и VІ созывов дважды обращались к руководству Украины о необходимости предоставления юридической защиты украинцу И.Демьянюку, но безрезультатно. Такое попустительство привело к тому, что ответственность за нацистские преступления, приписываемые И.Демьянюку, поневоле падает на Государство Украина», - говорится в обращении.

Депутаты просят «принять безотлагательные меры для прекращения надругательства над памятью украинца Ивана Демьянюка и защитить его доброе имя, а также имидж Государства Украина».

«Считаем необходимо поднять вопрос о привлечении к ответственности виновных в преследовании Ивана Демьянюка, в частности, в принятии относительно него заведомо неправосудного решения», - заявляет Львовский облсовет.