Тигипко за год обогатился на 27 миллионов (декларация)

Об этом говорится в декларации доходов, опубликованной в газете « Урядовый курьер » (№76 от 26 апреля т.г.).

Согласно декларации, заработная плата С.Тигипко в прошлом году составила 360,893 тыс. грн, доход от отчуждения земельных участков - 270 тыс. грн, доход от отчуждения квартиры - 5,082 млн грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 145 тыс. грн, дивиденды - 21 млн 052,845 тыс. грн.

В частной собственности вице-премьер-министра находятся земельные участки общей площадью 40 735 кв. м, квартиры общей площадью 40 кв. м, взносы (паи) в уставных (паевых) фондах предприятий, учреждений на общую сумму 20 млн 929,46 тыс. грн.

На счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях у С.Тигипко находится 1 млн 241,499 тыс. грн.

В собственности членов семьи вице-премьер-министра находятся земельные участки площадью 41 450 кв. м, жилой дом площадью 1,252 тыс. кв. м, квартира площадью 99,8 кв. м, легковой автомобиль BMW 745IL с объемом двигателя 4,5 тыс. куб. м, взносы в уставных фондах предприятий на 615,466 тыс. грн.

В то же время расходы на жилищно-коммунальные услуги и услуги, связанные с содержанием имущества, находящегося в собственности С.Тигипко и членов его семьи, в 2011 году составили 270,979 тыс. грн.