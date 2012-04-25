Фюле потребовал немедленных объяснений от Хорошковского
Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле обеспокоен ситуацией с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и требует от Украины объяснений.
Как сообщили УНИАН в пресс-офисе комиссара, об этом он заявил сегодня во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским.
«Комиссар Ш.Фюле выразил большую обеспокоенность последними сообщениями об обращении с Ю.Тимошенко и настаивает на том, чтобы украинская власть немедленно объяснила, что случилось во время перевозки Ю.Тимошенко из тюрьмы в госпиталь 20 апреля, и после», - говорится в сообщении пресс-офиса Ш.Фюле.
Комиссар напомнил В.Хорошковскому, что для Украины является критически важным продемонстрировать преданность верховенству права и демократическим ценностям для содействия последующим шагам до подписания и ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Ш.Фюле отметил, что Украина должна приложить все усилия, чтобы развеять обеспокоенность относительно политически мотивированных судебных процессов и выборочного применения правосудия в рамках широкой судебной реформы.
Он также подчеркнул необходимость соблюдения Украиной юридических и гуманитарных прав защитников и задержанных лиц, включая право на медицинскую помощь.
В сообщении отмечается, что ситуация с Ю.Тимошенко стала главной темой сегодняшней встречи Ш.Фюле с В.Хорошковским.
«Сегодняшняя встреча... также дала возможность коротко обсудить другие последние события в отношениях Украина-ЕС», - говорится в сообщении пресс-офиса Ш.Фюле.