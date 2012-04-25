Иващенко не поставили зубной протез, потому что некому заплатить

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

«Сегодня во время встречи в СИЗО мой подзащитный сообщил, что врачи медчасти продолжают делать ему физиотерапевтические процедуры, доставляя из камеры в «тюремную больничку»», - сказал Б.Нечипоренко, отметив, что, таким образом, можно сделать заключение, что должностные лица Государственной пенитенциарной службы дают неправдивую информацию по поводу того, что В.Иващенко завершил прописанные ему врачами процедуры.

В частности, как отметил адвокат, В.Иващенко, начиная с понедельника, возобновили назначенные процедуры.

Кроме того, Б.Нечипоренко отметил, что его подзащитного вывозили, как планировалось и как утверждали должностные лица ГПтС, в стоматологическую больницу, но необходимого лечения он там не получил. По словам адвоката, В.Иващенко длительное время проходил протезирование в военном госпитале, где ему сделали соответствующие подготовительные процедуры для вживления протеза. Однако в стоматологической клинике, в которую доставили В.Иващенко (что это была за клиника, он не знает), был задан вопрос: кто будет оплачивать операцию. «Мой подзащитный сообщил, где до этого он лечился, и имея соответствующие льготы военнослужащего, кто непосредственно оплачивал медицинские процедуры. А поскольку теперь он находится в следственном изоляторе и считается за судом, то соответственно указанные учреждения должны позаботиться о материальном обеспечении лечения», - отметил адвокат, добавив, что в связи с тем, что во время пребывания В.Иващенко в неизвестном медицинском стоматологическом заведении не удалось достичь определенности относительно финансирования, он ни с чем был возвращен в СИЗО.