Яценюк: Представитель Омбудсмена убедился, что Тимошенко избили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил член фракции НУ-НС, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

По его словам, представитель Н.Карпачёвой без предупреждения 24 апреля посетил Качановскую колонию. «В соответствии с текстом заявления представителя Омбудсмена, установлено наличие телесных повреждений у Юлии Владимировны», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что действующий Омбудсмен Н.Карпачёва требует от генерального прокурора возбудить уголовное дело и отстранить от исполнения обязанностей причастных к факту грубого обращения с Ю.Тимошенко во время ее конвоирования из колонии.

По словам А.Яценюка, Н.Карпачёва требует от руководства Государственной пенитенциарной службы срочно обеспечить надлежащую медицинскую помощь Ю.Тимошенко.

«Таким образом, сегодня юридически установлен факт избиения Ю.Тимошенко работниками колонии. Это уже далеко за границей добра и зла. Они перешли все границы», - сказал А.Яценюк и выразил убеждение, что это является покушением на политическое и физическое уничтожение Ю.Тимошенко.