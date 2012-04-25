ВР не работает - на совещании у Литвина договориться не могут

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам руководитель пресс-службы ВР Виктория Шведова сообщила, что на совещании «представители оппозиции настаивали на том, чтобы врачей – народных депутатов, которые определены ими, допустили к Юлии Тимошенко в Качановскую колонию».

Она сообщила, что В.Литвин согласился с этим предложением и предложил пригласить международных экспертов, чтобы их вместе с народными депутатами допустили в Качановскую колонию.

«Но это предложение не было поддержано», - отметила В.Шведова.

По ее словам, после этого В.Литвин предложил начать пленарное заседание ВР «и обратиться к руководству пенитенциарной системы с тем, чтобы врачей - народных депутатов допустили немедленно к Тимошенко, но, тем не менее, это также не было поддержано».

Как сказала В.Шведова, пока консенсус не достигнут.

В парламенте продолжается блокирование трибуны и президиума ВР.