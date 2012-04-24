НТКУ утверждает, что не записывала интервью с соседкой Тимошенко

Национальная телекомпания не планировала и не осуществляла такой съемки не только в последнее время, но и ранее, сообщает пресс-служба Первого Национального.

Также отмечается, что ни в одной программе телеканала от 24 апреля не был запланирован показ соответствующего интервью.

Национальная телекомпания Украины просит СМИ Украины добавить информацию, изложенную в настоящем пресс-релизе, к сообщениям о записи интервью в Качановской колонии.

Первый Национальный - общенациональный телеканал. В эфире с 1951 года. Техническое покрытие телеканала - 98% территории Украины.