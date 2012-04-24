НТКУ утверждает, что не записывала интервью с соседкой Тимошенко
17:14, 24 апреля 2012Политика
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Национальная телекомпания Украины опровергает информацию СМИ о записи интервью с сокамерницей Юлии Тимошенко в Качановской колонии.
Первый национальный утверждает, что не записывал никакого интервью с соседкой Тимошенко
Национальная телекомпания не планировала и не осуществляла такой съемки не только в последнее время, но и ранее, сообщает пресс-служба Первого Национального.
Также отмечается, что ни в одной программе телеканала от 24 апреля не был запланирован показ соответствующего интервью.
Национальная телекомпания Украины просит СМИ Украины добавить информацию, изложенную в настоящем пресс-релизе, к сообщениям о записи интервью в Качановской колонии.
Первый Национальный - общенациональный телеканал. В эфире с 1951 года. Техническое покрытие телеканала - 98% территории Украины.
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