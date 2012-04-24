Объединенная оппозиция отправила Ющенко в ряды регионалов

Об этом в эфире ICTV заявил заместитель "Батькивщины" Александр Турчинов, пишет "Украинская правда".

"Юлия Тимошенко не будет отстранена от этого процесса (формирования списка) даже за решеткой. Она будет принимать активное участие в формировании списка, и без ее поддержки мы не будем предлагать съезду ту или иную кандидатуру", - сказал он.

На вопрос, возможно ли присутствие Виктора Ющенко в списках оппозиции, Турчинов ответил, что "более реалистично увидеть его в списке Партии регионов".

"Я думаю, что Партия регионов его в первую пятерку должна поставить", - сказал он.

Турчинов также сказал, что он и его коллеги расстроились от того, что им не удалось пока привлечь к объединенной оппозиции партию УДАР Виталия Кличко.

"Мои коллеги и я тоже расстроились, что среди тех, кто объединился, нет Кличко. Я не верю в эфемерные третьи силы - которые и не власть и не оппозиция... Или ты работаешь на Регионы, как бы ты не назывался, или ты объединяешься в демократическую оппозицию. И Виталию предстоит сделать этот выбор", - сказал он.

"Затягивать со своим определением не нужно... Мы не упрашиваем, мы обращаемся отбросить личные амбиции", - добавил Турчинов.

В свою очередь лидер "Фронту змін" Арсений Яценюк заверил, что одиозные фигуры не попадут в список объединенной оппозиции.

"Что касается одиозных фигур, разумеется, что значительная часть действующих депутатов не попадет в этот список, и это является частью очищения. Мы сейчас проверили каждое голосование депутатов местных советов от нашей оппозиционной силы. Если человек сотрудничает с властью не ради общества, а ради собственного заработка, он будет исключен", - сказал он.

Кроме того, по словам Яценюка, партии "Батькивщина" и "Фронт змін" будут иметь право взаимного вето для того, чтобы одиозные персоны не попадали в список.

"Я вчера сидел и накидывал список людей от нашей политической силы. 80% этих людей - это те, которые не были в парламенте, но прошли с нами много лет и умеют работать", - сказал он.

На вопрос "регионалки" Елены Бондаренко о том, будет ли он менять после объединения с "Батькивщиной" фамилию на Тимошенко, Яценюк ответил:

"Моя фамилия Яценюк, фамилия Юлии Владимировны - Тимошенко, мы остаемся разными людьми, но мы сходимся в том, чтобы победить и изменить качество жизни".

Как известно, во время съезда Партии регионов, на котором было объявлено о слиянии с "Сильной Украиной", журналист спросил Сергея Тигипко, будет ли он менять фамилию на "Янукович".

Тигипко разозлился и не ответил.