Монумент Славы во Львовской области не будут сносить еще год

Об этом заявил в комментарии УНИАН депутат Турковского городского совета от ВО «Свобода» Иван Куцик, который голосовал за решение городского совета о перезахоронении останков воинов Советской армии и демонтаж установленного там памятника.

Он отметил, что решение, принятое на 16-й сессии Турковского городского совета 4 апреля, о проведении перезахоронения и демонтаже монумента Славы, было направлено вместе с письмом во львовскую областную организацию Общества поиска жертв войны „Память” с просьбой провести соответствующие исследования и эксгумацию, а также разыскать родственников похороненных воинов. На данное время уже установлены родственники захороненного майора Советской армии Цымбалюка, проживающие в Сумской области.

„Решение сессии есть, однако никто не намерен проводить перезахоронение до 9 мая, как это растиражировали в некоторых СМИ. Проводится документальная работа, и она будет длиться на протяжении года. После согласования всех соответствующих моментов будет проводиться работа по перезахоронению”, - отметил И.Куцик.

В свою очередь, председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Александр Калинюк сообщил УНИАН, что сегодня направил жалобу прокурору Львовской области, в которой говорится, что „на месте демонтированного памятника советским офицерам, после эксгумации тел погибших, праворадикально настроенный Турковский городской совет хочет установить памятник Степану Бандере. С этой целью с противоположной стороны здания городского совета был установлен соответствующий камень с надписью”.

В жалобе на имя прокурора А.Калинюк просит рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности прокурора Турковского района Владимира Рекшинского, главы Турковской райгосадминистрации Владимира Гребенюка и городского головы Турки Юрия Калюхнича.

Областному прокурору предлагается внести протест на постановление Турковского горсовета.

Как сообщал УНИАН (Могилу 43 советских солдат перенесут из центра города), в райцентре Турка Львовской области местные депутаты приняли решение о сносе монумента Славы, установленного в историческом центре города, на площади Рынок, и перезахоронении останков 43 воинов из братской могилы возле памятника.