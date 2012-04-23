Иващенко без объяснений вернули из санчасти в общую камеру

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис Нечипоренко.

По его словам, о том, что В.Иващенко был переведен из медсанчасти следственного изолятора еще в прошлую пятницу, 20 апреля, ему стало известно после сегодняшнего общения со своим подзащитным в СИЗО.

«Я был крайне удивлен, когда узнал, что еще в пятницу В.Иващенко после возвращения из Печерского райсуда, где он знакомился с протоколом всего судебного процесса, без каких-либо пояснений был переведен из медсанчасти, в которой проходил медицинское лечение по рекомендации врачей, в камеру общего корпуса изолятора», - сказал Б.Нечипоренко.

При этом, ссылаясь на слова своего подзащитного, он отметил, что В.Иващенко по прибытии в СИЗО «даже не разрешили зайти в палату медсанчасти за личными вещами, которые ему сотрудники изолятора принесли в камеру около полуночи».

Таким образом, продолжил адвокат, после длительного пребывания в суде и транспортировки спецтранспортом В.Иващенко был не только лишен возможности проходить так называемое «лечение» в СИЗО, но и возможности обратиться за помощью к врачу.

Как отметил Б.Нечипоренко, в течение 21-22 апреля В.Иващенко не получил вразумительных пояснений причины его перевода в обычную камеру, то есть, завершили ли врачи СИЗО назначенный ему врачами курс лечения или нет.

«Не получил он ответа на этот вопрос и сегодня», - подчеркнул адвокат, отметив, что для притупления болей в позвоночнике В.Иващенко продолжает получать дважды в сутки обезболивающие инъекции.

Комментируя ход событий, Б.Нечипоренко предположил, что, по его мнению, такими действиями «то ли руководство СИЗО, то ли руководство медсанчасти решили употребить к В.Иващенко меры так называемого «неформального» воздействия - морального и психологического давления.

Адвокат делает вывод, что «кем-то из должностных лиц было принято волевое решение – Валерия Иващенко вообще не нужно лечить, поскольку он больше не нуждается в стационарном лечении даже в условиях медсанчасти Лукьяновского СИЗО».

В связи с изложенным Б.Нечипоренко заверил, что сторона защиты будет добиваться и настаивать, чтобы В.Иващенко «не только был объективно и качественно обследован независимыми, незаангажированными и непредвзятыми врачами, но и, что важнее всего, получил адекватное, квалифицированное лечение, на которое он имеет право в соответствии с законами и Конституции Украины».