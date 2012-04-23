Суд отказался закрыть дело против Луценко и назначил дату заседания

Печерский районный суд отказал адвокату Алексею Баганцу в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного дела в отношении Юрия Луценко, который обвиняется в незаконном продолжении оперативно-розыскного дела в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко, назначив его рассмотрение по существу на 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила сегодня председательствующая в судебном процессе судья Анна Медушевская.

Как отмечается в ее решении, в соответствии с нормами действующего законодательства, суд первой инстанции должен на судебном следствии исследовать материалы дела, изучить доказательства, допросить свидетелей, а следовательно, ходатайство о закрытии уголовного дела является преждевременным и удовлетворению не подлежит.

Кроме того, в решении отмечается, что в связи с занятостью судей, в суде объявляется перерыв до 8.30 18 мая.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат А.Баганец просил суд закрыть уголовное дело по обвинению Ю.Луценко в незаконной организации слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давиденко в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как написали прокуроры в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (работавшие в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко».

В свою очередь В.Давиденко на допросе в суде 18 августа 2011 года заявлял, что его права не нарушались.

Справка УНИАН. По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.